Враждебная держава: вопрос безопасности США на Украине грозит вечным конфликтом – TAC

Будни мужчин. Все что нам интересно

Должны ли США гарантировать безопасность Украины? Хотя двусторонняя сделка по гарантиям безопасности может показаться необходимой Вашингтону и Киеву в краткосрочной перспективе, она сделает конфликт вечным и окажется обузой для Соединенных Штатов.