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Sobakaru

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Ресторану «Шаляпин» — 26 лет! Леонид Ноткин и Иван Третьяков — (эксклюзив!) о том, как объединить три поколения петербуржцев лучшими в мире котлетами

Ресторану «Шаляпин» — 26 лет! Леонид Ноткин и Иван Третьяков — (эксклюзив!) о том, как объединить три поколения петербуржцев лучшими в мире котлетами

Породители и вдохновители великих ресторанов и кулинарий потчуют редакцию Собака.ru рецептами (от фаршированного карпа до процветания!) и флешбэками (от нулевых до двадцатых).

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