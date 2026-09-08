Ресторану «Шаляпин» — 26 лет! Леонид Ноткин и Иван Третьяков — (эксклюзив!) о том, как объединить три поколения петербуржцев лучшими в мире котлетами

Породители и вдохновители великих ресторанов и кулинарий потчуют редакцию Собака.ru рецептами (от фаршированного карпа до процветания!) и флешбэками (от нулевых до двадцатых).
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