Прокуратура Москвы: водитель грузовика устроил пьяное ДТП на МКАД

20 сентября на 104-м км МКАД в Москве грузовик врезался в восемь машин, водитель был пьян. ДТП унесло жизни двух человек, трое ранены.
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