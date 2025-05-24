В Воронеже проходит III Международный фестиваль «МультПрактика»

С 22 по 25 мая в Воронеже в третий раз проходит Международный фестиваль анимации «МультПрактика». В этом году зрителям представили бесплатные показы 150 мультфильмов из 42 стран — от Франции и США до Эквадора и Ирана.
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