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Русская весна

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Потребление алкоголя в России снизилось в 80 регионах

Потребление алкоголя в России снизилось в 80 регионах

Потребление алкоголя в России в июне снизилось в 80 регионах, сильнее всего в Ненецком автономном округе, Пензенской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

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