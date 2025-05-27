Музей Победы привез в Мексику выставку картин о войне

Музей Победы привез в Мексику выставку картин о Великой Отечественной войне. Смотр открылся на площадке музея искусств Сан-Педро в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса (штат Пуэбла), рассказали в посольстве РФ в Мексике.