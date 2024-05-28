Новая Lancia Ypsilon обзавелась мощной спортивной версией HF

В феврале этого года модель впервые за 13 лет сменила поколение, в начале весны Lancia объявила о возрождении своего спортивного подразделения HF, а уже в конце мая дебютировали сразу две версии Ypsilon со слоником на логотипе.
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