В Италии суд оправдал женщину, задушившую мать с болезнью Альцгеймера

Итальянский суд оправдал женщину, которая убила 93-летнюю мать с болезнью Альцгеймера. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что подсудимая не осознавала характер своих действий, так как длительный уход за пожилой родственницей спровоцировал у неё тяжёлое посттравматическое расстройство.