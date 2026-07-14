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В Италии суд оправдал женщину, задушившую мать с болезнью Альцгеймера

В Италии суд оправдал женщину, задушившую мать с болезнью Альцгеймера

Итальянский суд оправдал женщину, которая убила 93-летнюю мать с болезнью Альцгеймера. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что подсудимая не осознавала характер своих действий, так как длительный уход за пожилой родственницей спровоцировал у неё тяжёлое посттравматическое расстройство.

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