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Мода и Шоу-бизнес

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Наоми Кэмпбелл отметила 55-летие в наряде с откровенными разрезами

Наоми Кэмпбелл отметила 55-летие в наряде с откровенными разрезами

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл отметила 55-летие в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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