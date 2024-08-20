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Газ, БРИКС, Закавказье. Зачем Путин поехал в Азербайджан?

Газ, БРИКС, Закавказье. Зачем Путин поехал в Азербайджан?

© POOL Вчера 1,4K прочитали Владимир Путин с государственным визитом отправился в Баку. В столице Азербайджана на высшем уровне проходит встреча лидеров двух стран.

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