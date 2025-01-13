Андрей Шишинов

Сначала они выбирают в правительство самых махровых русофобов из гнезда сороса. Потом это правительство по приказу из госдепа сша передаёт очень большие суммы в бездонные карманы укровермахта в лице наркофюрера зелибобы, потом передаёт то вооружение, которое есть на складах и в военных частях, потом начинает закупать у сша новое оружие, чтобы восполнить потери и заодно помочь экономике сша, забирая деньги из социальных фондов. И теперь все очень мудрые жители начинают пердеть, что им на сладкую жизнь денег не дают.