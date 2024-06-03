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Закон и Порядок

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  • Зоя Копань
    Сколько не добавляют этому чиновничеству зарплаты, все равно воруют!В Москве закрыли ...
  • Алексенцев Владимир
    Очень хорошее предложение!!!В Москве закрыли ...
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    пидор не знает , кто обстреливает российскуюЗАЭС....ублюдок.Гросси заявляет о...

В России всё ещё социальный бюджет

В России всё ещё социальный бюджет

Самый свежий заход на тему «рус, сдавайся!» — это картинка с федеральным бюджетом, в котором на национальную оборону выделена «треть бюджета».

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