Экономист Тимошенко: курс юаня на текущей неделе составит 10,75-11,15 рубля

На пару рубль-юань на текущей неделе будет оказывать влияние целый ряд факторов. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
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