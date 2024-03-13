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Днём солнечно и сухо, вечером — дождливо. Какая погода придёт в Петербург в среду

Днём солнечно и сухо, вечером — дождливо. Какая погода придёт в Петербург в среду

Сегодня днём погода в Северной столице порадует горожан солнцем и теплом. Воздух прогреется максимум до плюс семи по Цельсию, однако ближе к вечеру синоптическая ситуация начнёт меняться в худшую сторону.

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