В России могут отказаться от чеканки монет

Спрос на них снижается Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что мелкие монеты в России не пользуются спросом, поэтому стоит рассмотреть целесообразность их производства.
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