Названы способы избавиться от плесени в ванной комнате

Избавиться от плесени в ванной комнате удастся с помощью соды. Все эффективные для этой цели средства назвала Дарья Садырина, консультант отдела «Сантехника» «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен»), комментарий есть в распоряжении «Ленты.
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