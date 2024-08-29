Названы способы избавиться от плесени в ванной комнате

Избавиться от плесени в ванной комнате удастся с помощью соды. Все эффективные для этой цели средства назвала Дарья Садырина, консультант отдела «Сантехника» «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен»), комментарий есть в распоряжении «Ленты.