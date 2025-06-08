Италия решает судьбу мигрантов через референдум

Итальянцы приглашаются на референдум в воскресенье и понедельник, чтобы высказаться по поводу упрощения получения гражданства, а также по поводу отмены законов, либерализующих рынок труда — двух реформ, против которых выступает правительство, сообщает AFP со ссылкой на News.