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Пушилин: из Краматорска выехали первые участники спецпрограммы по переселению

Пушилин: из Краматорска выехали первые участники спецпрограммы по переселению

В рамках спецпрограммы по переселению граждан из оккупированных ВСУ территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) из Краматорска в Киев выехали несколько человек.

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