И сколько бы ни было в жизни напастей, ты сердце не рви. Проснулся? Придумай причину для счастья и дальше живи!.
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И сколько бы ни было в жизни напастей, ты сердце не рви. Проснулся? Придумай причину для счастья и дальше живи!.