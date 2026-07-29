Барнаульцев раздражает, когда на вопрос о зарплате им рассказывают про дружный коллектив

Потому что больше всего на собеседованиях критична прозрачность в вопросах оплаты труда Уход от разговора о размере выплат, "серая" схема или предложение суммы ниже, чем в вакансии, отпугивают 19% жителей Барнаула во время собеседования при приеме на работу, сообщает SuperJob.