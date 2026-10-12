Интернат, малярия и муж на дороге: как Елена Цыплакова нашла любовь в 46 лет

В 2005 году машина Елены Цыплаковой заглохла прямо на трассе. Актрисе, знакомой зрителям по роли служанки Кэтти в «Д’Артаньяне и трёх мушкетёрах» и Зоси в «Школьном вальсе», было 46 лет.