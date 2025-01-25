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Специалисты завершили откачку мазута из танкера «Волгонефть-239»

Специалисты завершили откачку мазута из танкера «Волгонефть-239»

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев сообщил, что специалисты Морспасслужбы Минтранса полностью завершили откачку мазута из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239», это произошло раньше запланированного срока.

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