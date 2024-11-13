В клубе «Атом» психолог расскажет родителям о влиянии наказания на развитие ребенка

15 ноября клуб «Атом » приглашает всех желающих на лекцию психолога Дуловой Анастасии Константиновны:»Наказывать ребенка: полезно или вредно?» Лекция посвящена обсуждению роли наказания в воспитании детей.
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