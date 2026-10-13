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Сусленков: время Лары уходит, Тим Цзю — фаворит

Сусленков: время Лары уходит, Тим Цзю — фаворит

Входящий в топ-10 рейтинга WBA в тяжёлом весе россиянин Артём Сусленков отреагировал на анонс боя между чемпионом WBA в среднем весе Эрисланди Ларой и австралийцем российского происхождения Тимом Цзю.

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