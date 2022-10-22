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Автоэксперт Константинов посоветовал россиянам не покупать подержанную зимнюю резину

Автоэксперт Константинов посоветовал россиянам не покупать подержанную зимнюю резину

Российским водителям следует менять летнюю резину на зимнюю накануне первых заморозков или когда средняя температура воздуха составляет ниже +5 градусов, заявил «Прайму» директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов.

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