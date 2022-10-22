Автоэксперт Константинов посоветовал россиянам не покупать подержанную зимнюю резину

Российским водителям следует менять летнюю резину на зимнюю накануне первых заморозков или когда средняя температура воздуха составляет ниже +5 градусов, заявил «Прайму» директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов.
Российским водителям следует менять летнюю резину на зимнюю накануне первых заморозков или когда средняя температура воздуха составляет ниже +5 градусов, заявил «Прайму» директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов.
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