Мощные снегопады обрушатся на Самару на следующей неделе

Синоптики обещают, что что снега в Самаре к среде 20 ноября выпадет "по щиколотку".Согласно данным метеорологической службы Gismeteo, ожидается, что 20 ноября в регионе выпадет около 15,5 миллиметров осадков, что соответствует высоте снежного покрова в 4,2 сантиметра.