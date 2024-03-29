Страдания "Би-2": От русских упали доходы. Теперь нищенствовать?

АА

Андрей Алферов

Суть в том,что подобные коллективы,это не случайно пробившиеся таланты,а искусственно выведенные оккупационными властями из США или их саттелитов пропагандоны их образа жизни. Поэтому за них вступаются разные посольства ,ведь для них они "свои". До поры ,до времени, предателей Отечества никто не уважает.