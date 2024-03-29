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Страдания "Би-2": От русских упали доходы. Теперь нищенствовать?

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Комментарии
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Андрей Алферов
Суть в том,что подобные коллективы,это не случайно пробившиеся таланты,а искусственно выведенные оккупационными властями из США или их саттелитов пропагандоны их образа жизни. Поэтому за них вступаются разные посольства ,ведь для них они &quot;свои&quot;. До поры ,до времени, предателей Отечества никто не уважает.
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