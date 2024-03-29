38 млн рублей за 2023 год заработали на русских Шура и иноагент Лева* из группы "Би-2". Речь идёт о продажах кружек, футболок и музыкальных альбомов в России.
Страдания "Би-2": От русских упали доходы. Теперь нищенствовать?
Комментарии
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АА
Андрей Алферов
Суть в том,что подобные коллективы,это не случайно пробившиеся таланты,а искусственно выведенные оккупационными властями из США или их саттелитов пропагандоны их образа жизни. Поэтому за них вступаются разные посольства ,ведь для них они "свои". До поры ,до времени, предателей Отечества никто не уважает.
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