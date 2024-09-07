КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Весь мир замер в ожидании грандиозных новостей: судя по кислой реакции западных СМИ на выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, в ближайшем будущем ожидаются рекордные цифры по производству кисломолочной продукции с лейблом "Сделано в волшебном саду".
Путин окончательно расстроил Запад
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Владимир, целиком поддержу насчёт индусов - крайне мутные типы, да ещё и в вечном конфликте с Китаем из-за его поддержки Пакистана, с которым у Индии то-же не затухающий конфликт. Одному Шиве известно - когда у индусов от всего этого бардака окончательно сорвёт крышу...
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11 час.
Семен Демин
Запад враг. Расстроить его можно только нашей полной победой. Но ее пока нет. Нет по той причине, что на самом верху власти действует пятая колонна, сидят предатели. Это самый опасный враг.
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8 час.
Юрий Золотарев
Ползите на кладбища! СКОПОМ!!!
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8 час.
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