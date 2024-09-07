Путин окончательно расстроил Запад

brigadier21 Snytsarienko

Владимир, целиком поддержу насчёт индусов - крайне мутные типы, да ещё и в вечном конфликте с Китаем из-за его поддержки Пакистана, с которым у Индии то-же не затухающий конфликт. Одному Шиве известно - когда у индусов от всего этого бардака окончательно сорвёт крышу...