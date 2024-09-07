Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Думаю, что втягивает Беларуси в конфликт не в интересах Киева.Генерал ФСБ расск...
  • Семен Демин
    Была информация, что Буревестник уже запустили. И где он летает неизвестно. Он может летать месяцами.Спутниковая разве...
  • Арсен Исмаилов
    ПРОВЕРЯЮТ БАТЬКУ НА ВШ....   (ВЕРНОСТЬ ШКОЛЕ ...)Генерал ФСБ расск...

Путин окончательно расстроил Запад

Путин окончательно расстроил Запад

КИРИЛЛ  СТРЕЛЬНИКОВ Весь мир замер в ожидании грандиозных новостей: судя по кислой реакции западных СМИ на выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, в ближайшем будущем ожидаются рекордные цифры по производству кисломолочной продукции с лейблом "Сделано в волшебном саду".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
brigadier21 Snytsarienko
Владимир, целиком поддержу насчёт индусов - крайне мутные типы, да ещё и в вечном конфликте с Китаем из-за его поддержки Пакистана, с которым у Индии то-же не затухающий конфликт. Одному Шиве известно - когда у индусов от всего этого бардака окончательно сорвёт крышу...
Ответить
11 час.
Семен Демин
Запад враг. Расстроить его можно только нашей полной победой. Но ее пока нет. Нет по той причине, что на самом верху власти действует пятая колонна, сидят предатели. Это самый опасный враг.
Ответить
8 час.
Юрий Золотарев
Ползите на кладбища! СКОПОМ!!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх