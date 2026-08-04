Китайцы скупают золото 14 дней подряд

Золото торгуется в узком диапазоне вблизи отметки $4055 за унцию, сообщает Reuters. Рынок переваривает противоречивые сигналы: Дональд Трамп заявил о переговорах с Ираном, назвав их «последним шансом» для Тегерана, однако Иран опроверг эту информацию.