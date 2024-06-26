Депутат предложила изменить выплаты для инвалидов

Она отметила, что важно дать людям возможность выбора Депутат Светлана Бессараб предложила инвалидам возможность выбирать: получать накопительную часть пенсии единовременно или ежемесячно, в зависимости от своих предпочтений.
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