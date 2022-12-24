Пентагон передает незавершенные на Украине военно-биологические исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы, заявил на брифинге начальник подразделения радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
Пентагон передает незавершенные на Украине военно-биологические исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы, заявил на брифинге начальник подразделения радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
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