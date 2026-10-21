Ведущая Мария Шахова совместно с Институтом развития интернета в расширение вселенной «Мы и Они» запустила новый цикл коротких вертикальных роликов под названием «Мы и Они.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лиса пробралась в...
- Сверхдержава слес...
- ОЛ Лиса пробралась в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым