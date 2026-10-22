Nasdaq futures SHORT: last week's low broke, 28,820 next E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! AKORDERFLOW2 Forecast: SHORT Nasdaq futures (NQ) while price stays below 29,350.
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