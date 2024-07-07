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Закон и Порядок

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Эрнст опять вернул в эфир позорное шоу Елены Малышевой

Эрнст опять вернул в эфир позорное шоу Елены Малышевой

 Реакция россиян не заставила себя ждать. Ну что, дождались? На отечественные экраны с триумфом вернулась теледоктор Елена Малышева, которая продолжит в своей программе рассказывать доверчивому зрителю, что "пукнуть после оргазма - святое дело".

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