Эрнст опять вернул в эфир позорное шоу Елены Малышевой

Реакция россиян не заставила себя ждать. Ну что, дождались? На отечественные экраны с триумфом вернулась теледоктор Елена Малышева, которая продолжит в своей программе рассказывать доверчивому зрителю, что "пукнуть после оргазма - святое дело".
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