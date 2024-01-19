АвтоВАЗ начнет выпускать «Лады» в двух новых цветах

В 2023 году АвтоВАЗ работал над расширением цветовой палитры своих автомобилей, и в случае Granta все получилось: под конец года гамма цветов расширилась до пяти (машину стали красить и металлизированными эмалями).
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