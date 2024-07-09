На Любинском проспекте в Омске будут ремонтировать разрушающуюся башню с часами. Здание по Ленина, 14 является объектом культурного наследия.
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На Любинском проспекте в Омске будут ремонтировать разрушающуюся башню с часами. Здание по Ленина, 14 является объектом культурного наследия.