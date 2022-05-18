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Башкиров об играх сборной России с Беларусью: «Отличные, конкурентные матчи. Установка была на активный, атакующий хоккей»

Форвард «Салавата» Данил Башкиров назвал конкурентными матчи сборной с белорусами.  – По итогам матчей в Туле и Питере главный тренер сборной России Сергей Зубов назвал главным открытием – уфимскую тройку Пустозеров – Алалыкин – Башкиров.

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