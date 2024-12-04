Кадыров назвал срок завершения спецоперации

До окончания специальной военной операции (СВО) на Украине осталось недолго. Срок завершения спецоперации назвал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями региона, расшифровка опубликована на сайте правительства.
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