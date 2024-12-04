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Кадыров назвал срок завершения спецоперации

Кадыров назвал срок завершения спецоперации

До окончания специальной военной операции (СВО) на Украине осталось недолго. Срок завершения спецоперации назвал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями региона, расшифровка опубликована на сайте правительства.

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