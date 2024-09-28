Почему ни у кого не сходится персидский пасьянс

Владимир Бурлаков

В.Бурлаков "Израиль дополнил «горячую зону» сектора Газа уже югом Ливана". Либералы объединились с оголтелыми антисемитами и с пеной у рта проклинают евреев,осмелившихся дать бой исламскому террору. Массовые расстрелы стариков женщин и младенцев,газовые камеры с крематориями фашистской Германии не отличаются от хамасоской резни 7 октября 2023года в Израиле.За свои злодеяния они получили военную поддержку ливанской ,шиитской группировки "хезбола" на севере Израиля.За последнее десятилетие вооружённая иранской ракетной и беспилотной техникой дального действия.Учитывая размеры государства Израиль,вся его территория стала зоной огневого поражения населения страны.Государство вынуждено защитить население приграничных зон юга и севера станы за счёт его эвакуации в центральные районы, также подверженных ракетным обстрелам исламских террористов. Однако,при исламском вандализме на Ближнем Востоке, глобальный либерализм с антисемитами устраивает в мире коллективный шабаш с санкциям против еврейского народа.Тем самым эта свора толкает мир к ядерному коллапсу!