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В Крыму после слов Трампа о потерях ВСУ сравнили Украину с огромным кладбищем

В Крыму после слов Трампа о потерях ВСУ сравнили Украину с огромным кладбищем

Политика Владимира Зеленского превратила Украину в огромное кладбище. Такое сравнение привел глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя в беседе с РИА Новости слова избранного президента США Дональда Трампа о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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