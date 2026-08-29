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Царьград

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«Не стоит оплачивать квитанцию»: Чаплин рассказал об ошибках в квитанциях по ЖКУ

«Не стоит оплачивать квитанцию»: Чаплин рассказал об ошибках в квитанциях по ЖКУ

Депутат Госдумы Чаплин рассказал, где могут скрываться ошибки и переплаты в квитанциях по ЖКУ.Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал ТАСС, где в платёжках чаще всего прячутся переплаты.

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