«Не стоит оплачивать квитанцию»: Чаплин рассказал об ошибках в квитанциях по ЖКУ

Депутат Госдумы Чаплин рассказал, где могут скрываться ошибки и переплаты в квитанциях по ЖКУ.Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал ТАСС, где в платёжках чаще всего прячутся переплаты.