Кем на самом деле была Рудковская до Батурина и в чем виновата ее мать

Она давно перестала быть просто женой фигуриста или мамой Гном Гномыча. Для масс Яна Рудковская – бренд, машина по производству денег и скандалов, эталон «светской львицы», которая вышла из грязи, но, кажется, так и не смогла до конца отмыть руки.