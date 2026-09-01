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Кем на самом деле была Рудковская до Батурина и в чем виновата ее мать

Кем на самом деле была Рудковская до Батурина и в чем виновата ее мать

Она давно перестала быть просто женой фигуриста или мамой Гном Гномыча. Для масс Яна Рудковская – бренд, машина по производству денег и скандалов, эталон «светской львицы», которая вышла из грязи, но, кажется, так и не смогла до конца отмыть руки.

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