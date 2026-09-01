Кем на самом деле была Рудковская до Батурина и в чем виновата ее мать

Она давно перестала быть просто женой фигуриста или мамой Гном Гномыча. Для масс Яна Рудковская – бренд, машина по производству денег и скандалов, эталон «светской львицы», которая вышла из грязи, но, кажется, так и не смогла до конца отмыть руки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Алиса Фрейндлих в...
- Нине Усатовой — 7...
- АС С Учителем прожил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым