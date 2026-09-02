Глава центра «Мой бизнес» рассказал о поддержке предпринимателей в Приморье

Генеральный директор центра «Мой бизнес» Приморского края Иван Машунин рассказал в беседе с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анной Шафран на полях ВЭФ-2026, какие меры поддержки предлагает портал малому и среднему предпринимательству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Лучший канцлер У...
- Коммунист - всег...
- ВМ Коммунист - всег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым