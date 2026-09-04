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Пронедра

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Vulcan привлекает новых инвесторов для второй очереди литиевого проекта

Vulcan привлекает новых инвесторов для второй очереди литиевого проекта

Австралийская Vulcan Energy Resources начала привлекать дополнительных стратегических инвесторов для второй очереди литиевого проекта в долине Верхнего Рейна.

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