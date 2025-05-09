Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев» после парада Победы

Он поприветствовал их на одной из трибун После завершения парада на Красной площади, посвященного 80-летию Великой Победы, президент России Владимир Путин поприветствовал первых участников кадровой программы «Время героев».
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