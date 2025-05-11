Китайцы отметили реакцию Москвы на провокацию Японии у острова Дяоюйдао

Россия публично поддержала Китай в территориальном споре с Японией вокруг острова Дяоюйдао. Президент Владимир Путин заявил о стратегической важности российско-китайских отношений спустя сутки после инцидента с перехватом японского самолета, сообщают пользователи китайского портала Sohu.