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Крымское информационное агентство

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Сегодня Крым снова окажется во власти непогоды: ожидаются сильные ливни с ветром

Сегодня Крым снова окажется во власти непогоды: ожидаются сильные ливни с ветром

На полуострове объявлено штормовое предупреждение. Опасные гидрометеорологические явления ожидаются сегодня в южных и восточных районах Крыма, полуостров окажется во власти сильных ливней и ураганного ветра.

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