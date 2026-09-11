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Инвестиционные ориентиры 2025: как собрать портфель в период снижения ставок и валютных сдвигов

Когда речь заходит о деньгах, особенно о долгосрочных вложениях, всегда хочется найти ту самую точку опоры, которая позволит не просто сохранить капитал, а заставить его работать с максимальной отдачей.

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