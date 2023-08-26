БРИКС в Казани, арабы избавляются от гособлигаций США и энергомост через Иран

1. Утром читатели спрашивали, зачем нужен БРИКС. Конечно, коллеги, совершенно не нужен. Именно поэтому буквально все крупнейшие экономики мира, вот вплоть до Мексики, или в G7, или в БРИКС, или в очереди на вступление в БРИКС.
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