Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На страже неба: дальней авиации РФ исполняется 110 лет

На страже неба: дальней авиации РФ исполняется 110 лет

Сегодня, 23 декабря, дальней авиации России исполняется 110 лет с момента основания. Дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях.

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